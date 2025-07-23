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Sivasspor transferi resmen açıkladı!

Sivasspor, St. Johnstone forması giyen Benjamin Kimpioka'yı kadrosuna kattı.

calendar 23 Temmuz 2025 18:24
Haber: AA, Fotoğraf: sivasspor.org.tr
Sivasspor transferi resmen açıkladı!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, 25 yaşındaki hücum oyuncusu Benjamin Kimpioka ile anlaştı.

Kulübün açıklamasına göre İstanbul'a gelen Kimpioka, Sivasspor Kulübü Başkanı Gökhan Karagöl'ün katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

İsveç'te doğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Kimpioka, futbola IK Sirius altyapısında başladı. Kimpioka, kariyerinde Sunderland, Southend United, AIK, Luzern ve son olarak St. Johnstone takımlarının formalarını giydi.

Profesyonel kariyerinde bugüne dek 211 maça çıkan Kimpioka, 49 gol kaydetti.

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