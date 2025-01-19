Sivasspor, Süper Lig'de Trabzon'a konuk olacak

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Sivasspor, Süper Lig'de Trabzon'a konuk olacak
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19 Ocak 2025 13:48
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek.  Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, Trabzon'a giderek kampa girecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 20 puan topladı.

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