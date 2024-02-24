Sivasspor, Süper Lig'de Pendikspor'u konuk edecek

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.
Ligde geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 34 puan topladı.
Sivasspor'da defansta görev yapan Caner Osmanpaşa, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.
Ligde geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 34 puan topladı.
Sivasspor'da defansta görev yapan Caner Osmanpaşa, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
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