Sivasspor, Süper Lig'de Pendikspor'u konuk edecek

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sivasspor, Süper Lig'de Pendikspor'u konuk edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2024 14:12
Son güncelleme 24 Şubat 2024 17:12
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Ligde geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 34 puan topladı.

Sivasspor'da defansta görev yapan Caner Osmanpaşa, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

 
 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery