Sivasspor, Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olacak

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında cumartesi günü Bellona Kayserispor deplasmanında sahaya çıkacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak maçta Turgut Doman düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Sivasspor, Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olacak
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16 Ağustos 2024 13:55
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında cumartesi deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Turgut Doman görev yapacak.

Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak, Kayseri'ye gidip kampa girecek.

Kırmızı beyazlı ekipte Kayserispor maçı öncesinde orta saha Queensy Menig ile defans oyuncusu Mehmet Albayrak'ın sakatlıkları bulunuyor.

 
 
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