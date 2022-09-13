Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, ilk 6 maçlık periyotta son 12 sezonunun en düşük performansını sergiledi. Lige sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak başlayan kırmızı-beyazlılar, sonraki maçlarda da bir türlü istediği performansı yakalayamadı.
SİVASSPOR 4 PUAN TOPLAYABİLDİ
Sivas temsilcisi, 6 maçlık periyotta, iç sahada Gaziantep FK (1-1), Corendon Alanyaspor (1-1), VavaCars Fatih Karagümrük (0-0) ve İstanbulspor ile (1-1) berabere kaldı, dış sahada ise Beşiktaş (1-3) ile Adana Demirspor'a (0-3) yenildi. Geride kalan 6 haftalık periyotta henüz galibiyeti bulunmayan kırmızı-beyazlılar, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puan toplayabildi.
SON 12 SEZONUN EN KÖTÜ PERFORMANSI
UEFA Avrupa Kupaları'nda da bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Sivasspor, Süper Lig'de ilk 6 maçlık periyot dikkate alındığında son 12 sezonun en başarısız başlangıcını yaptı. Kırmızı-beyazlılar, 2009-2010 sezonunda 6 haftalık periyotta sadece 1 puan toplayabilmişti.
Sivasspor'un 6. haftalar itibarıyla Süper Lig'deki son 13 sezon performansı şöyle:
Sivasspor, 2016-2017 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmişti.
SİVASSPOR 4 PUAN TOPLAYABİLDİ
Sivas temsilcisi, 6 maçlık periyotta, iç sahada Gaziantep FK (1-1), Corendon Alanyaspor (1-1), VavaCars Fatih Karagümrük (0-0) ve İstanbulspor ile (1-1) berabere kaldı, dış sahada ise Beşiktaş (1-3) ile Adana Demirspor'a (0-3) yenildi. Geride kalan 6 haftalık periyotta henüz galibiyeti bulunmayan kırmızı-beyazlılar, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puan toplayabildi.
SON 12 SEZONUN EN KÖTÜ PERFORMANSI
UEFA Avrupa Kupaları'nda da bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Sivasspor, Süper Lig'de ilk 6 maçlık periyot dikkate alındığında son 12 sezonun en başarısız başlangıcını yaptı. Kırmızı-beyazlılar, 2009-2010 sezonunda 6 haftalık periyotta sadece 1 puan toplayabilmişti.
Sivasspor'un 6. haftalar itibarıyla Süper Lig'deki son 13 sezon performansı şöyle:
|Sezon
|0
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|2022-2023
|6
|0
|4
|2
|4
|9
|4
|2021-2022
|6
|1
|3
|2
|6
|7
|6
|2020-2021
|6
|2
|2
|2
|6
|7
|8
|2019-2020
|6
|2
|3
|1
|9
|6
|9
|2018-2019
|6
|1
|2
|3
|6
|11
|5
|2017-2018
|6
|2
|0
|4
|8
|11
|6
|2015-2016
|6
|0
|5
|1
|7
|9
|5
|2014-2015
|6
|1
|2
|3
|7
|9
|5
|2013-2014
|6
|3
|0
|3
|12
|12
|9
|2012-2013
|6
|3
|2
|1
|6
|4
|11
|2011-2012
|6
|2
|2
|2
|8
|9
|8
|2010-2011
|6
|1
|2
|3
|5
|14
|5
|2009-2010
|6
|0
|1
|5
|4
|14
|1
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