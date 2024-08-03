EMS Yapı Sivasspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyonlu koşunun ardından dar alanda pas çalıştı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla sezon hazırlıklarına devam edecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyonlu koşunun ardından dar alanda pas çalıştı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla sezon hazırlıklarına devam edecek.
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