Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti

EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti
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03 Ağustos 2024 16:05
EMS Yapı Sivasspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyonlu koşunun ardından dar alanda pas çalıştı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla sezon hazırlıklarına devam edecek.

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