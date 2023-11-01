Sivasspor, kupada Artvin Hopa'ya karşı

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Perşembe günü Artvin Hopaspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sivasspor, kupada Artvin Hopa'ya karşı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Kasım 2023 14:11
EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Perşembe günü Artvin Hopaspor'u ağırlayacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, kupaya bu sezon 3. turdan dahil oldu.

Sivasspor'da Artvin Hopaspor maçı öncesi sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Sivas temsilcisi, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery