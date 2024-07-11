Sivasspor Kulübünden "dolandırıcılık" uyarısı

Sivasspor, taraftarlarına, son günlerde bazı kişilerin kulübün adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı uyarısında bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor Kulübünden 'dolandırıcılık' uyarısı
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11 Temmuz 2024 17:22
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, taraftarlarına, son günlerde bazı kişilerin kulübün adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, bazı dolandırıcıların, Sivasspor'un adını kullanarak para toplamaya çalıştığı ihbarının kulübe iletildiği aktarıldı.

Bu kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olmanız ve bu tür taleplerle karşılaştığınızda durumu hemen yetkililere bildirmeniz önem arz etmektedir. Bu tür kötü niyetli girişimlere karşı dikkatli olmanızı ve kulübümüzün adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı taviz vermemenizi rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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