Sivasspor kendi sahasında Kayserispor'u konuk edecek

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Ligde geride kalan haftalarda 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 40 puan topladı.
2 EKSİK VAR
Sivas temsilcisinde Kayserispor maçı öncesi savunma oyuncusu Ziya Erdal'ın sakatlığı bulunuyor, Samuel Saiz ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Ligde geride kalan haftalarda 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 40 puan topladı.
2 EKSİK VAR
Sivas temsilcisinde Kayserispor maçı öncesi savunma oyuncusu Ziya Erdal'ın sakatlığı bulunuyor, Samuel Saiz ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
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