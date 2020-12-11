Sivasspor, İsrail'de saatlerce mahsur kaldı

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada Sivasspor kafilesinin uçuş saatini geçirerek havalimanına ulaştığı iddia edilerek uçağın Türkiye saati ile 06.30'da havalanacağı belirtildi.



SİVASSPOR: "İSRAİL'İN İDDİASI GERÇEK DIŞI"







UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kaldı. Saatlerce bekletildikten sonra sabah saat 8 sularında Sivasspor kafilesi Sivas'a ulaşabildi.Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "" ifadeleri kullanıldı.Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, İsrailli yetkililerin kendilerini saatlerce havalimanında bekletmesi ile ilgili şunları söyledi:"Otomatik geçiş sisteminin arızalı olduğunu söyleyerek, işlemlerimizi manuel yapmaya çalıştılar. Tek bir memur var. Otobüse bindirdiler, ha bire tur attırıyorlar. Şimdi kapıları açtılar. Şu anda uçağa bindik, bekliyoruz.Uçağın 5.30'da kalkacağını söylediler, uçağın içinde bekliyoruz. Belki kalkarız belki 5.30'a kadar bekleriz. Sabırla, sükunetli şekilde bekliyoruz."Sivasspor Kulübü, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat'ın Sivasspor kafilesinin uçuş saatine geç geldiği, bu nedenle Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında bekletildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Kulüpten yapılan "İsrail'de neler yaşandı" başlıklı açıklamada, Sivasspor'un, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında Maccabi Tel-Aviv ile oynadığı karşılaşmanın ardından yerel saatle 00.30'da Tel Aviv Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na giriş yaptığı aktarıldı.Kafilenin pasaport kontrolüne geldiğindesöylemiyle karşılaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"43 kişilik kafilemizin tüm pasaport işlemlerini tek bir görevli yapmaya başladı. Bunun üzerine kafilemiz olaya tepki gösterince çalışanlar işlemleri daha da yavaşlattı.Otobüs şoförü, aracı durdurarak bir süre bekledi ve kafilemizin sorularına cevap vermedi.Uçak kalkmaya hazırlandığı anda ise bu sefer de yerel saat ileAçıklamada, "Kafilemiz vaktinden önce havalimanına giriş yaptı. Zaman kaybının tek sorumlusu İsrailli yetkililerdir. Ayrıca vakit kaybedilmemesi için maçın devre arasında malzemelerin büyük bir kısmı havaalanına gönderilmiş, takım gelmeden boarding kartları da aldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.Kafile uçağa bindikten sonra gelen yetkilinin tüm işlemlerin yavaş yapıldığını itiraf edip, kafileden özür dileği aktarılan açıklamada, "" denildi.Öte yandan Sivasspor, havalimanında uçağın içinde saatlerce bekletildikten sonra sabah 8 sularında İsrail'den Sivas'a iniş yapabildi.