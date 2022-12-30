Sivasspor-Galatasaray: Yok böyle uzatma!

Sivasspor ile Galatasaray arasındaki mücadele deyim yerindeyse bitmek bilmedi!



Karşılaşmanın ilk devresine 6 dakika uzatma verilirken, ekstra duraklamalar sebebiyle 53.32'te düdük çaldı. İkinci yarıya verilen uzatma ise 13 dakikaydı, kayıp sürenin de eklenmesiyle son düdük 107.54'te geldi.



Böylece iki devrede 19 dakika uzatmanın ilan edildiği karşılaşma, toplamda tam 27 dakika uzamış oldu.









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