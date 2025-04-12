Sivasspor'da Fenerbahçe maçı öncesi üç eksik!

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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Yasin Kol yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.
Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Emrah Başsan, Fode Koita ile kaleci Djordje Nikolic, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.