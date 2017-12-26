Sivasspor, Beşiktaş maçında rekor kırdı

Demir Grup Sivasspor'u Süper Lig'in ilk yarısında iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada 92 bin 33 taraftar izledi.
Maçlarını 27 bin 532 kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayan Demir Grup Sivasspor, ligde geride kalan 17 haftalık periyotta iç sahada 9 maça çıktı.
Kırmızı-beyazlı takımı bu karşılaşmalarda 92 bin 33 taraftar tribünden takip etti. Sivasspor evinde, maç başına ortalama 10 bin 226 seyirciye oynadı.
Taraftarlar, Yeni 4 Eylül Stadı'nı en çok 17. haftada Sivasspor'un 2-1 kazandığı Beşiktaş maçında doldurdu. Bu müsabakayı 16 bin 198 taraftar izledi, Kırmızı-beyazlı takımın bu sezon en az seyirciye oynadığı karşılaşma ise ligin 7. haftasındaki Antalyaspor müsabakası oldu. Bu karşılaşmayı 7 bin 640 taraftar takip etti.
Sivasspor'u TFF 1. Lig'i şampiyon tamamladığı 2016-2017 sezonundaki 17 iç saha maçında 85 bin 769 taraftar takip etmiş ve kırmızı-beyazlı ekip maç başına ortalama 5 bin 44 seyirciye oynamıştı.
- Taraftar sayıları
Demir Grup Sivasspor'un sezonun ilk yarısında iç sahada oynadığı karşılaşmalar ve taraftar sayıları şöyle:
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Maçlarını 27 bin 532 kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayan Demir Grup Sivasspor, ligde geride kalan 17 haftalık periyotta iç sahada 9 maça çıktı.
Kırmızı-beyazlı takımı bu karşılaşmalarda 92 bin 33 taraftar tribünden takip etti. Sivasspor evinde, maç başına ortalama 10 bin 226 seyirciye oynadı.
Taraftarlar, Yeni 4 Eylül Stadı'nı en çok 17. haftada Sivasspor'un 2-1 kazandığı Beşiktaş maçında doldurdu. Bu müsabakayı 16 bin 198 taraftar izledi, Kırmızı-beyazlı takımın bu sezon en az seyirciye oynadığı karşılaşma ise ligin 7. haftasındaki Antalyaspor müsabakası oldu. Bu karşılaşmayı 7 bin 640 taraftar takip etti.
Sivasspor'u TFF 1. Lig'i şampiyon tamamladığı 2016-2017 sezonundaki 17 iç saha maçında 85 bin 769 taraftar takip etmiş ve kırmızı-beyazlı ekip maç başına ortalama 5 bin 44 seyirciye oynamıştı.
- Taraftar sayıları
Demir Grup Sivasspor'un sezonun ilk yarısında iç sahada oynadığı karşılaşmalar ve taraftar sayıları şöyle:
|Karşılaşma
|Taraftar Sayısı
|Evkur Yeni Malatyaspor
|9 bin 16
|Kayseri
|9 bin 512
|Göztepe
|9 bin 554
|Antalyaspor
|7 bin 640
|Bursaspor
|10 bin 155
|Atiker Konyaspor
|9 bin 189
|Trabzonspor
|12 bin 154
|Medipol Başakşehir
|8 bin 615
|Beşiktaş
| 16 bin 198