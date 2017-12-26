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Sivasspor, Beşiktaş maçında rekor kırdı

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'u sezonun ilk yarısında iç sahada yaptığı 9 karşılaşmada 92 bin 33 taraftar takip etti. Geçen sezon TFF 1. Lig'de mücadele eden kırmızı-beyazlı ekibi, iç sahadaki 17 lig maçında 85 bin 769 seyirci izlemişti.

Kaynak: AA
Sivasspor, Beşiktaş maçında rekor kırdı
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26 Aralık 2017 13:18
Demir Grup Sivasspor'u Süper Lig'in ilk yarısında iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada 92 bin 33 taraftar izledi.

Maçlarını 27 bin 532 kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayan Demir Grup Sivasspor, ligde geride kalan 17 haftalık periyotta iç sahada 9 maça çıktı.

Kırmızı-beyazlı takımı bu karşılaşmalarda 92 bin 33 taraftar tribünden takip etti. Sivasspor evinde, maç başına ortalama 10 bin 226 seyirciye oynadı. 

Taraftarlar, Yeni 4 Eylül Stadı'nı en çok 17. haftada Sivasspor'un  2-1 kazandığı Beşiktaş maçında doldurdu. Bu müsabakayı 16 bin 198 taraftar izledi, Kırmızı-beyazlı takımın bu sezon en az seyirciye oynadığı karşılaşma ise ligin 7. haftasındaki Antalyaspor müsabakası oldu. Bu karşılaşmayı 7 bin 640 taraftar takip etti. 

Sivasspor'u TFF 1. Lig'i şampiyon tamamladığı 2016-2017 sezonundaki 17 iç saha maçında 85 bin 769 taraftar takip etmiş ve kırmızı-beyazlı ekip maç başına ortalama 5 bin 44 seyirciye oynamıştı.  

- Taraftar sayıları  

Demir Grup Sivasspor'un sezonun ilk yarısında iç sahada oynadığı karşılaşmalar ve taraftar sayıları şöyle:

 Karşılaşma  Taraftar Sayısı  
Evkur Yeni Malatyaspor   9 bin 16 
Kayseri  9 bin 512 
Göztepe  9 bin 554 
Antalyaspor  7 bin 640 
Bursaspor  10 bin 155 
Atiker Konyaspor  9 bin 189 
Trabzonspor  12 bin 154 
Medipol Başakşehir  8 bin 615 
Beşiktaş  16 bin 198 
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