Sivasspor, Ballkani yöneticileri ile yemekte!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ballkani ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da yönetim kurulu üyeleri konuk ekibin yöneticileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkanvekili Erdal Sarılar, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz, asbaşkanlar Uğur Akkuş, Ömer Sepet, Mehmet Ali Topal, Mehmet Boyraz ve Elahattin Akyüz, bu akşam oynanacak Demir Grup Sivasspor-Ballkani maçı öncesi, Ballkani Kulübü Başkanı Arsim Kabashi ve kulüp yöneticileri ile akşam yemeği yedi.



Otyakmaz, yemeğin ardından günün anısına misafir takım yöneticilerine plaket ve forma hediye etti.



Yemekte UEFA Delegesi Sojski Lukasz da yer aldı.





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