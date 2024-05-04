Sivasspor, Avrupa hedefi için Galatasaray karşısında

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Avrupa hedefi için Galatasaray karşısında
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04 Mayıs 2024 14:53
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

RAMS Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 48 puan topladı.

Puan cetvelinde 9. sırada bulunan Sivas temsilcisi, Galatasaray maçından puan ya da puanlar alarak Avrupa kupası hedefini sürdürmeyi planlıyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte Galatasaray maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın ve savunmada görev yapan Burak Kapacak'ın sakatlığı bulunuyor.

Sivas ekibinde Galatasaray maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte kaleci Ali Şaşal Vural, savunma oyuncuları Caner Osmanpaşa ve Achillas Poungouras ile orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda ligin 36. haftasındaki RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

 

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