Sivasspor, Antalya'da çıkış arayacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sivasspor, Antalya'da çıkış arayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2024 13:29
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Turgut Doman düdük çalacak.

Ligde geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 26 puan topladı.

Süper Lig'de üçer sarı kart gören defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, karşılaşma öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Sivasspor'da karşılaşma öncesi Charilaos Charisis, Caner Osmanpaşa ve Hakan Arslan'ın sakatlığı sürüyor.

Sarı kart cezalısı Roman Kvet ile Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülke milli takımlarında bulunan Clinton N'Jie ve Ahmed Musa, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery