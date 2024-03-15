Sivasspor, Adana Demirspor deplasmanında

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Adana Demirspor deplasmanında
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15 Mart 2024 13:04
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 16 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 38 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte sarı kart cezası nedeniyle golcü oyuncu Rey Manaj, Yukatel Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Burak Kapacak, Bartuğ Elmaz ve Emre Gökay'ın durumuna ise kulüp doktoru karar verecek.

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