Sivasspor, Achilleas Poungouras'la 2 yıllık sözleşme imzaladı

Sivasspor, Yunan stoper Achilleas Poungouras ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Sivasspor, Achilleas Poungouras'la 2 yıllık sözleşme imzaladı
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11 Ağustos 2023 15:53
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren EMS Yapı Sivasspor, 27 yaşındaki stoper Achilleas Poungouras'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Poungouras kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Kulüp Başkan vekili Bahattin Eken yer aldı.

13 Aralık 1995'te Thessaloniki'de dünyaya gelen Achilleas Poungouras, futbola PAOK altyapısında başladı. Ardından PAE Veria ve Arka Gdynia formaları giyen sporcu son olarak Panathinaikos'ta görev yaptı.
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