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Sivasspor'a transfer yasağı cezası!

FIFA, Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verdi.

calendar 26 Mayıs 2025 21:24 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 21:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sivasspor'a transfer yasağı cezası!
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Süper Lig'e veda eden Sivasspor'a bir kötü haber de FIFA'dan geldi.

FIFA, Sivasspor'a transfer yasağı cezası verildiğini açıkladı.

FIFA'dan yapılan resmi açıklamada, Sivasspor'a verilen cezanın 3 dönem olduğu belirtildi.

Sivasspor, geçtiğimiz hafta alınan sonuçların ardından Süper Lig'e veda etmişti.


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