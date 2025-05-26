Süper Lig'e veda eden Sivasspor'a bir kötü haber de FIFA'dan geldi.
FIFA, Sivasspor'a transfer yasağı cezası verildiğini açıkladı.
FIFA'dan yapılan resmi açıklamada, Sivasspor'a verilen cezanın 3 dönem olduğu belirtildi.
Sivasspor, geçtiğimiz hafta alınan sonuçların ardından Süper Lig'e veda etmişti.
FIFA, Sivasspor'a transfer yasağı cezası verildiğini açıkladı.
FIFA'dan yapılan resmi açıklamada, Sivasspor'a verilen cezanın 3 dönem olduğu belirtildi.
Sivasspor, geçtiğimiz hafta alınan sonuçların ardından Süper Lig'e veda etmişti.
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