Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, Sivasspor'u konuk etti.



Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı.



GÖZTEPE HIZLI BAŞLADI



David Datro Fofana sahneye çıktı ve skoru 3-2 yaparak takımına galibiyeti getirdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Göztepe, 6. dakikadave 10. dakikadaile attığı gollerle 2-0 öne geçti.İlk yarı, İzmir ekibinin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Sivasspor, 55. dakikadave 57. dakikada'in attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi.Karşılaşmanın 90+4. dakikasında ise Göztepe'deMücadele, bu skorla sonuçlanırken Göztepe puanını 12'ye yükseltti. Sivasspor ise 8 puanda kaldı.Ligde bir sonraki hafta Göztepe, Eyüpspor'a konuk olacak. Sivasspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.Öte yandan Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, karşılaşmadan önce eski futbolcuları Adis Jahovic'e plaket verdi. Jahovic, Göztepe tribünlerini selamladı.Trendyol Süper Lig'de Göztepe-Net Global Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.Müsabakanın 3. dakikasında Dennis'in ceza sahası dışında attığı şutta top yandan dışarı çıktı.6. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan kullanılan taç atışından sonra ceza sahası içinde Juan ve Isaac Solet'in kafayla aktardığı topla buluşan Romulo, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-010. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Tijanic'in pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Solet, topla ilerledikten sonra ceza sahasına girerken kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.İlk 45 dakikalık bölüm Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.Karşılaşmanın 55. dakikasında Sivasspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Pritchard'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkteki Uğur Çiftçi'nin şutunda top ağlara gitti: 1-2.57. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen Sivasspor atağında Pritchard'ın pasıyla topla buluşan Menig ceza sahasına girmeden attığı şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.90+4. dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Ani gelişen Göztepe atağında Romulo'nun pasıyla topa hareketlenen Fofana ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.Müsabaka Göztepe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.Gürsel AkselAli Şansalan, Bahtiyar Birinci, Yusuf BozdoğanLis, Taha Altıkardeş, Heliton, İsmail Köybaşı (Dk. 73 Ahmed Ildız), Djalma Silva, Tijanic (Dk. 59 Matsuki), Isaac Solet (Dk. 73 Nielsen), Dennis (Dk. 90 Victor Hugo), Nazım Sangare, Juan (Dk. 73 Fofana), RomuloAli Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 46 Bekir Turaç Böke), Radakovic (Dk. 61 Turgunboev), Sundberg, Uğur Çiftçi, Rodrigues, Moutoussamy (Dk. 82 Bieganski), Charisis, Balde (Dk. 46 Menig), Camara, Koita (Dk. 24 Pritchard)Dk. 6 Romulo, Dk. 10 Isaac Solet, Dk. 90+4 Fofana (Göztepe), Dk. 55 Uğur Çiftçi, Dk. 57 Menig (Net Global Sivasspor)Dk. 50 Sundberg, Dk. 87 Menig (Net Global Sivasspor), Dk. 79 Dennis, Dk. 90+3 Romulo, Dk. 90+6 Heliton (Göztepe)