Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, Sivasspor'u konuk etti.
Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı.
GÖZTEPE HIZLI BAŞLADI
Karşılaşmaya hızlı başlayan Göztepe, 6. dakikada Romula Cardoso ve 10. dakikada Isaac Solet ile attığı gollerle 2-0 öne geçti.
SİVASSPOR'A GERİ DÖNÜŞ YETMEDİ
İlk yarı, İzmir ekibinin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Sivasspor, 55. dakikada Uğur Çiftçi ve 57. dakikada Queensy Menig'in attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın 90+4. dakikasında ise Göztepe'de David Datro Fofana sahneye çıktı ve skoru 3-2 yaparak takımına galibiyeti getirdi.
Mücadele, bu skorla sonuçlanırken Göztepe puanını 12'ye yükseltti. Sivasspor ise 8 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Göztepe, Eyüpspor'a konuk olacak. Sivasspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.
JAHOVIC'E PLAKET
Öte yandan Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, karşılaşmadan önce eski futbolcuları Adis Jahovic'e plaket verdi. Jahovic, Göztepe tribünlerini selamladı.
MAÇTAN DETAYLAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'de Göztepe-Net Global Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.
Müsabakanın 3. dakikasında Dennis'in ceza sahası dışında attığı şutta top yandan dışarı çıktı.
6. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan kullanılan taç atışından sonra ceza sahası içinde Juan ve Isaac Solet'in kafayla aktardığı topla buluşan Romulo, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
10. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Tijanic'in pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Solet, topla ilerledikten sonra ceza sahasına girerken kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
İlk 45 dakikalık bölüm Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DETAYLAR (İKİNCİ YARI)
Karşılaşmanın 55. dakikasında Sivasspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Pritchard'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkteki Uğur Çiftçi'nin şutunda top ağlara gitti: 1-2.
57. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen Sivasspor atağında Pritchard'ın pasıyla topla buluşan Menig ceza sahasına girmeden attığı şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.
90+4. dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Ani gelişen Göztepe atağında Romulo'nun pasıyla topa hareketlenen Fofana ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.
Müsabaka Göztepe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ali Şansalan, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, İsmail Köybaşı (Dk. 73 Ahmed Ildız), Djalma Silva, Tijanic (Dk. 59 Matsuki), Isaac Solet (Dk. 73 Nielsen), Dennis (Dk. 90 Victor Hugo), Nazım Sangare, Juan (Dk. 73 Fofana), Romulo
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 46 Bekir Turaç Böke), Radakovic (Dk. 61 Turgunboev), Sundberg, Uğur Çiftçi, Rodrigues, Moutoussamy (Dk. 82 Bieganski), Charisis, Balde (Dk. 46 Menig), Camara, Koita (Dk. 24 Pritchard)
Goller: Dk. 6 Romulo, Dk. 10 Isaac Solet, Dk. 90+4 Fofana (Göztepe), Dk. 55 Uğur Çiftçi, Dk. 57 Menig (Net Global Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Sundberg, Dk. 87 Menig (Net Global Sivasspor), Dk. 79 Dennis, Dk. 90+3 Romulo, Dk. 90+6 Heliton (Göztepe)
Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı.
GÖZTEPE HIZLI BAŞLADI
Karşılaşmaya hızlı başlayan Göztepe, 6. dakikada Romula Cardoso ve 10. dakikada Isaac Solet ile attığı gollerle 2-0 öne geçti.
SİVASSPOR'A GERİ DÖNÜŞ YETMEDİ
İlk yarı, İzmir ekibinin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Sivasspor, 55. dakikada Uğur Çiftçi ve 57. dakikada Queensy Menig'in attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın 90+4. dakikasında ise Göztepe'de David Datro Fofana sahneye çıktı ve skoru 3-2 yaparak takımına galibiyeti getirdi.
Mücadele, bu skorla sonuçlanırken Göztepe puanını 12'ye yükseltti. Sivasspor ise 8 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Göztepe, Eyüpspor'a konuk olacak. Sivasspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.
JAHOVIC'E PLAKET
Öte yandan Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, karşılaşmadan önce eski futbolcuları Adis Jahovic'e plaket verdi. Jahovic, Göztepe tribünlerini selamladı.
MAÇTAN DETAYLAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'de Göztepe-Net Global Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.
Müsabakanın 3. dakikasında Dennis'in ceza sahası dışında attığı şutta top yandan dışarı çıktı.
6. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan kullanılan taç atışından sonra ceza sahası içinde Juan ve Isaac Solet'in kafayla aktardığı topla buluşan Romulo, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
10. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Tijanic'in pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Solet, topla ilerledikten sonra ceza sahasına girerken kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
İlk 45 dakikalık bölüm Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DETAYLAR (İKİNCİ YARI)
Karşılaşmanın 55. dakikasında Sivasspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Pritchard'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkteki Uğur Çiftçi'nin şutunda top ağlara gitti: 1-2.
57. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen Sivasspor atağında Pritchard'ın pasıyla topla buluşan Menig ceza sahasına girmeden attığı şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.
90+4. dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Ani gelişen Göztepe atağında Romulo'nun pasıyla topa hareketlenen Fofana ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.
Müsabaka Göztepe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ali Şansalan, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, İsmail Köybaşı (Dk. 73 Ahmed Ildız), Djalma Silva, Tijanic (Dk. 59 Matsuki), Isaac Solet (Dk. 73 Nielsen), Dennis (Dk. 90 Victor Hugo), Nazım Sangare, Juan (Dk. 73 Fofana), Romulo
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 46 Bekir Turaç Böke), Radakovic (Dk. 61 Turgunboev), Sundberg, Uğur Çiftçi, Rodrigues, Moutoussamy (Dk. 82 Bieganski), Charisis, Balde (Dk. 46 Menig), Camara, Koita (Dk. 24 Pritchard)
Goller: Dk. 6 Romulo, Dk. 10 Isaac Solet, Dk. 90+4 Fofana (Göztepe), Dk. 55 Uğur Çiftçi, Dk. 57 Menig (Net Global Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Sundberg, Dk. 87 Menig (Net Global Sivasspor), Dk. 79 Dennis, Dk. 90+3 Romulo, Dk. 90+6 Heliton (Göztepe)