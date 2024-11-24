Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.Mücadele yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 18 dakika geç başlarken, kar yağışı maç sırasında da devam etti.Bu sonucun ardından Sivasspor, 18 puana yükseldi. Yeni teknik direktörü Hakan Keleş yönetiminde ilk maçına çıkan Kasımpaşa da aldığı 1 puanını ardından puanını 15 yaptı.Sivasspor, ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, ligde gelecek haftayı BAY geçecek. İstanbul temsilcisi, ardından Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.8. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Fall'in ortasında Radakovic'in kayarak müdahalesinde kaleye yönelen topu sonda anda çizgi üzerinde Uğur Çiftçi uzaklaştırmayı başardı.33. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Moutoussamy'nin sert şutunda kaleci Gianniotis yerden köşeye giden topu, uzanarak çelmeyi başardı.37. dakikada Sivasspor gole yaklaştı. Rodrigues'in derinlemesine pasında savunmanın arkasına koşu yapan Koita'nın karşı karşıya pozisyonda şutunda, kalesini terk eden Gianniotis topu uzaklaştırdı.50. dakikada Sivasspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Gökhan Gül'ün şutunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta çıktı.63. dakikada Cafu'nun sağ çizgiye inerek yaptığı ortasında, ceza sahasına koşarak giren Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.74. dakikada kaleyi cepheden gören noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah Başsan'ın sert şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.76. dakikada ceza sahasına giren Brekalo'nun ortasında, arka direkte topla buluşan Ben Ouanes'in kafa şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.Sivas'ta yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.BG Grup 4 EylülBurak Pakkan, Mert Bulut, Suat Güz: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Turgunboev (Dk. 46 Poungouras), Pritchard (Dk. 46 Bekir Turaç Böke), Charisis (Dk. 78 Ziya Erdal), Moutoussamy (Dk. 64 Emrah Başsan), Rodrigues (Dk. 78 Manaj), KoitaGianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Gökhan Gül (Dk. 90 Barak), Fall (Dk. 68 Brekalo), Aytaç Kara (Dk. 79 Sadiku), Hajradinovic (Dk. 46 Cafu), Ben Ouanes, Da CostaDk. 41 Murat Paluli, Dk. 70 Koita, Dk. 76 Charisis (Net Global Sivasspor), Dk. 70 Gökhan Gül (Kasımpaşa)