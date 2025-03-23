Sırbistan kaldı, Avusturya düştü

Sırbistan, 1-1'in rövanşında Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek UEFA Uluslar A Ligi'nde kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sırbistan kaldı, Avusturya düştü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mart 2025 22:01
Son güncelleme 23 Mart 2025 22:02
UEFA Uluslar A Ligi Kümede Kalma mücadelesi rövanş maçında Sırbistan ile Avusturya karşı karşıya geldi. Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sırbistan 2-0'lık skorla kazandı.

Sırbistan'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Nemanja Maksimovic ve 90+1. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.

Avusturya'da Gernot Trauner, 68. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Trabzonspor'un Avusturyalı yıldızı Muhammed Cham, maça ilk 11'de başladı ve 46. dakikada yerini Marko Arnautovic'e bıraktı.

Fenerbahçe'nin Zenit'e kiraladığı Sırp yetenek Ognjen Mimovic ise 90+2. dakikada oyuna dahil oldu.

1-1'in rövanşında Sırbistan, 1-0 kazanarak UEFA Uluslar A Ligi'nde kaldı.

Avusturya ise UEFA Uluslar B Ligi'ne düştü.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery