UEFA Uluslar A Ligi Kümede Kalma mücadelesi rövanş maçında Sırbistan ile Avusturya karşı karşıya geldi. Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sırbistan 2-0'lık skorla kazandı.



Sırbistan'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Nemanja Maksimovic ve 90+1. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.



Avusturya'da Gernot Trauner, 68. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Trabzonspor'un Avusturyalı yıldızı Muhammed Cham, maça ilk 11'de başladı ve 46. dakikada yerini Marko Arnautovic'e bıraktı.



Fenerbahçe'nin Zenit'e kiraladığı Sırp yetenek Ognjen Mimovic ise 90+2. dakikada oyuna dahil oldu.



1-1'in rövanşında Sırbistan, 1-0 kazanarak UEFA Uluslar A Ligi'nde kaldı.



Avusturya ise UEFA Uluslar B Ligi'ne düştü.



