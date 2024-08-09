Sipay Bodrum FK, yeni sezon formalarını tanıttı

Süper Lig'in yeni ekibi Sipay Bodrum FK, yeni sezonda giyeceği formalarını tanıttı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sipay Bodrum FK, yeni sezon formalarını tanıttı
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09 Ağustos 2024 18:12
Sipay Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon formalarını tanıttı.

Kulüpten yapılan açıklamada, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Sipay Bodrum FK, 4 yeni sezon formasını Bodrum'un simge noktalarında çektiği kliple taraftarların beğenisine sundu.

"Cumhuriyet, Deniz, Doğa ve Sur" temalı yeni sezon formalarının tanıtımı, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, tarihi beyaz Bodrum evleri ve mavinin sembolü Bodrum Guleti'nde gerçekleştirildi.

Tanıtım klipinde Celal Dumanlı, Christophe Herelle, Fredy Ribeiro ve Pedro Brazao yer aldı.

BODRUM FK'NİN YENİ SEZONDAKİ TÜM FORMALARINA TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ

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