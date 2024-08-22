Sinan Kaloğlu: 'Galatasaray için turun şifresi merkez'

Teknik direktör Sinan Kaloğlu, Galatasaray'ın 3-2 yenilgisiyle sona eren Young Boys mücadelesini değerlendirdi.
İşte Sinan Kaloğlu'nun değerlendirmeleri:
"Maçı ilk yarı ve ikinci yarısı olarak ayırmak gerek. İlk yarı kesinlikle çok kötü bir Galatasaray izledik. Young Boys, ön ve orta alan baskısıyla başladı. Bu da Galatasaraay'ın geriden oyun kurmasını engelledi. Çıkarken kaptırılan topta da erken golü yedik. Oyunun her alanında rakibin baskısı devam etti. Suni çim de eklenince bir türlü oyun kuramadık. Rakibin bek oyuncuları oyunun çok içindeydi. Bu da bizim savunma dengemizi çok bozdu. Savunmanın komple uyumsuz olduğu bir gece. Nelsson ve Abdülkerim formsuz, Köhn kademelerde çok yavaş. Jelert ise hazır değil. Rakip de onun üstüne uzun toplara çalıştı ve ikinci golü de böyle buldu. İkili mücadelelerde sert, oyunda da çok koşan, atletik yapısını kullanan rakip istediğini aldı ilk devre. Topu yere indirip hızlı paslarla oyunun yönünü değiştirebilsek farklı olabilirdi. Ancak o kadar oyuna giremedik ki sonuç daha da kötü bir hal alabilirdi. İkinci yarıda ise Mertens'e dönen bir oyun vardı. Ziyech girişi elbette önemli ama farklı bir formül denenebilirdi."
'Günay ve kırılma anı'
"İki tane kırılma anı vardı ikinci 45'te. Biri Günay'ın dokunduğu ve direkte patlayan top, ikincisi de Bats'ın oyuna girişi. Etkili vuruşlarıyla böylesine kötü bir günde 2-2'yi bulmamızı sağladı. Ama Abdülkerim'in şanssızlığı devam etti ve penaltı kırmızı kart. Umutlar artık ikinci maçta. Daha agresif bir Galatasaray bekliyoruz tabi. Topu daha fazla yere indirecek bir anlayış sonuca ulaşabilir. Özellikle rakibin merkez savunma oyuncuları ağır. Ciddi pozisyonlar savunma arkası koşulardan geldi. Merkez üzerine çalışarak turu rahat geçebiliriz. İkinci maç için umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Ancak rakibin agresifliğinin ve ikili mücadele gücünün üzerine çıkılması şart."
İşte Sinan Kaloğlu'nun değerlendirmeleri:
"Maçı ilk yarı ve ikinci yarısı olarak ayırmak gerek. İlk yarı kesinlikle çok kötü bir Galatasaray izledik. Young Boys, ön ve orta alan baskısıyla başladı. Bu da Galatasaraay'ın geriden oyun kurmasını engelledi. Çıkarken kaptırılan topta da erken golü yedik. Oyunun her alanında rakibin baskısı devam etti. Suni çim de eklenince bir türlü oyun kuramadık. Rakibin bek oyuncuları oyunun çok içindeydi. Bu da bizim savunma dengemizi çok bozdu. Savunmanın komple uyumsuz olduğu bir gece. Nelsson ve Abdülkerim formsuz, Köhn kademelerde çok yavaş. Jelert ise hazır değil. Rakip de onun üstüne uzun toplara çalıştı ve ikinci golü de böyle buldu. İkili mücadelelerde sert, oyunda da çok koşan, atletik yapısını kullanan rakip istediğini aldı ilk devre. Topu yere indirip hızlı paslarla oyunun yönünü değiştirebilsek farklı olabilirdi. Ancak o kadar oyuna giremedik ki sonuç daha da kötü bir hal alabilirdi. İkinci yarıda ise Mertens'e dönen bir oyun vardı. Ziyech girişi elbette önemli ama farklı bir formül denenebilirdi."
'Günay ve kırılma anı'
"İki tane kırılma anı vardı ikinci 45'te. Biri Günay'ın dokunduğu ve direkte patlayan top, ikincisi de Bats'ın oyuna girişi. Etkili vuruşlarıyla böylesine kötü bir günde 2-2'yi bulmamızı sağladı. Ama Abdülkerim'in şanssızlığı devam etti ve penaltı kırmızı kart. Umutlar artık ikinci maçta. Daha agresif bir Galatasaray bekliyoruz tabi. Topu daha fazla yere indirecek bir anlayış sonuca ulaşabilir. Özellikle rakibin merkez savunma oyuncuları ağır. Ciddi pozisyonlar savunma arkası koşulardan geldi. Merkez üzerine çalışarak turu rahat geçebiliriz. İkinci maç için umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Ancak rakibin agresifliğinin ve ikili mücadele gücünün üzerine çıkılması şart."