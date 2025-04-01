Sinan Engin: 'Osimhen durunca Galatasaray duruyor'

Sinan Engin, Asist Analiz Youtube kanalında Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Sinan Engin'in o açıklamaları;



"OSIMHEN, DURUNCA GALATASARAY DURUYOR"



"Osimhen, büyük maçlarda hiç sahneye çıkamıyor. Bu Osimhen 75 milyon Euro'ysa ben Rafa Silva'ya 100 milyon Euro eder. Osimhen durduğu zaman Galatasaray da duruyor. Osimhen'in özellikle üst düzey maçlarda formuna kavuşması lazım. Bundan sonra çok kritik maçlar oynanacak."



"ORTALARDA YOKLAR"



"Gabriel Sara ortalarda yok. Abdülkerim Bardakcı'ya bakıyorsun, kötü oynuyor. Galatasaray'da bir teslim olunmuş, bir ölü toprağı vardı."



"BÜYÜK MUCİZEDİR"



"Frankowski, Galatasaray'ın oyuncusu değil. Eren Elmalı idare eder ama Galatasaray, bu iki kenarla şampiyon olursa büyük mucizedir."



"OKAN BURUK'A İNANAMIYORUM



"Morata'nın oyunda kalması mucizeydi. Okan Buruk'a inanamıyorum." ifadelerini kullandı.



