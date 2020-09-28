Sinan Engin: 'Ali Palabıyık eyyam yaptı'

Sinan Engin, 0-0 sona eren Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Beyaz TV ekranlarında değerlendirdi.



Fenerbahçe'nin Galatasaray'a iyi çalıştığını kaydeden yorumcu, "Fenerbahçe rakibe ön alanda bastı. Erol Bulut'un 1. hedefi, Galatasaray'ı durdurmaktı. Fenerbahçe öyle güzel analiz etmiş ki Galatasaray'ı, Marcao ve Luyindama'nın üzerine oynayarak, önde basarak oynadı. Ozan ve Gustavo ile alan daralttılar, pozisyon bırakmadılar. Arda'nın vurduğu top, yandan ölü top. Onun dışında ceza sahasının içinde girdiği pozisyonu yok. Fenerbahçe takımı, takım savunmasını bitirmiş durumda." dedi.



"EN BÜYÜK SIKINTI GOL"



Fenerbahçe'nn hücum yollarında doğru isimleri aradığını da söyleyen Engin, "Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı gol. Samatta mı, başka gelecek var mı bilmiyorum ama kimi monte edecek oraya? Kenarları da nasıl yapacak, o da önemli. Mert Hakan'ı, Sosa'yı, Gustavo, Ozan'ı nereye koyacak? Mesela bugün Sinan Gümüş oynamadı, sıra gelmedi. Öyle kalabalık bir takım ki..." diye konuştu.



Hakem Ali Palabıyık'ı da yorumlayan Sinan Engin, "Hakemler eskiden pozisyon bittikten sonra çağırır, sarıyı gösterirdi. Çok kritik bir avantajı atladı Ali Palabıyık. Bugün bakıyorsun, Ali Palabıyık'a hakikaten yakışmadı, ne eyyam yaptı be!" ifadelerini kullandı.



