Simone Inzaghi'nin Kovid-19 testi pozitif!

Inter Teknik Direktörü Inzaghi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Simone Inzaghi'nin Kovid-19 testi pozitif!
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24 Ocak 2022 20:32
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Simone Inzaghi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve genç teknik adamın sağlık yönergelerinde belirtilen protokollere uyacağı belirtildi.

Inzaghi'nin çalıştırdığı Inter, 23. hafta sonunda Serie A'da 1 maçı da eksik olmak üzere 53 puanla liderliğini sürdürüyor.

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