Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"Simmons takas edilmezse, kampa gitmez" iddiası

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, takasını zorlamak için antrenman kampına gitmeyebileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, takasını zorlamak için antrenman kampına gitmeyebileceği iddia edildi.

Bir NBA scout'ına göre Simmons, Sixers'ı kendisini takas etmeye zorlamak için antrenman kampını atlayabilir.

The Ringer'dan Paolo Uggetti, Avustralyalı yıldız oyuncu ile ilgili şunları bildirdi:

"Konuştuğum bir scout, Simmons takas edilmediği takdirde antrenman kampına gitmemeyi düşünürse, şaşırmayacaklarını söyledi."

Simmons ve Sixers'ın arası, ekibin Doğu Konferansı Finalleri'nden elenmesi ve genç yıldızın bu seride gösterdiği performansa bağlı olarak bir süredir bozuk olarak biliniyor.

Simmons'ın Philadelphia ile şu anki sözleşmesinde dört yılı ve 147 milyon doları daha bulunuyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal