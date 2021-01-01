"Simmons takas edilmezse, kampa gitmez" iddiası

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, takasını zorlamak için antrenman kampına gitmeyebileceği iddia edildi.



Bir NBA scout'ına göre Simmons, Sixers'ı kendisini takas etmeye zorlamak için antrenman kampını atlayabilir.



The Ringer'dan Paolo Uggetti, Avustralyalı yıldız oyuncu ile ilgili şunları bildirdi:



"Konuştuğum bir scout, Simmons takas edilmediği takdirde antrenman kampına gitmemeyi düşünürse, şaşırmayacaklarını söyledi."



Simmons ve Sixers'ın arası, ekibin Doğu Konferansı Finalleri'nden elenmesi ve genç yıldızın bu seride gösterdiği performansa bağlı olarak bir süredir bozuk olarak biliniyor.



Simmons'ın Philadelphia ile şu anki sözleşmesinde dört yılı ve 147 milyon doları daha bulunuyor.



