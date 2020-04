Simmons, koronavirüse karşı LeBron ve Love'ı davet etti

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons, Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James ve Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Kevin Love'a koronavirüse karşı para toplamak için meydan okudu.



Rahatlama çabalarına yardımcı olmanın yanı sıra, Sixers yıldızının sunduğu meydan okuma, tutkulu basketbol hayranları için benzersiz bir heyecan verici fırsat sunuyor.



Simmons, insanların saha kenarı koltukları gibi şeyler üzerine açık artırma yapılması için teklif vermesini sağlayan #AllInChallenge'a katılıyor. Gelirler, Feeding America, Wheels on Wheels, No Kid Hungry ve World Central Kitchen gibi gıda ile ilgili hayır kurumlarına gidecek.



Simmons, Wells Fargo Center'da beşe beş bir basketbol maçında koçluk hizmetlerini sunuyor ve karşı taraf için bir başka bir Sixers oyuncusu aynı görevde yer alacak. Paket aynı zamanda Simmons ile birlikte arena turu ve maç öncesi ve sonrasında yemek yemeyi de içerecek. Katılımcılar, Simmons'a göre Nike kıyafetler giyecek ve tıpkı profesyoneller gibi maç öncesi uygun bir fotoğraf çekilecekler.



DAHA ÖNCE DE YARDIMCI OLMUŞTU



Twitter'daki açıklamasında Simmons, Love, LeBron ve profesyonel kaykaycı Nyjah Huston'u girişime katılmak için etiketledi:



"#ALLINCHALLENGE'ı kabul ediyorum. Bu zorlu süre zarfında ihtiyacı olanları beslemeye yardımcı olabilirsiniz. Siz ve 9 arkadaşınız, saha kenarında ya da bir maçta yer almak için http://allinchallenge.com/ben-simmons adresini ziyaret edin. Bunun için Kevin Love'ı, Huston'ı ve LeBron'u ALL IN olmaya davet ediyorum!"



Simmons, aynı zamanda koronavirüs salgını sırasında kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve gıda gruplarına yardımcı olan çok yönlü bir yardım çalışması olan, Philly Pledge'in düzenlenmesine yardımcı oldu.



Philly ortak sahibi Michael Rubin, Super Bowl, NBA Finalleri, Stanley Kupası Finalleri, Dünya Serisi ve daha fazlası için biletlerin bulunduğu "Ultimate Sports Fan Experience" ile açık artırmaya katılıyor.