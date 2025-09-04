New York Knicks'in de ilgilendiği Ben Simmons, kariyerine devam etmek yerine basketboldan tamamen uzaklaşmayı değerlendiriyor.New York Post'tan Stefan Bondy'nin haberine göre, eski All-Star oyuncu Simmons, iki kontrat teklifine rağmen NBA'den emekli olmayı ciddi biçimde düşünüyor.Bondy,ifadelerini kullandı.Simmons'ın kariyeri, hem parlak hem de trajik bir hikaye olarak dikkat çekiyor. LSU'daki muhteşem ilk yılının ardından 2016 NBA Draftı'nda Philadelphia 76ers tarafından birinci sıradan seçilen Simmons, boyu, oyun kurma becerileri ve çok yönlü oyunuyla erken dönemde LeBron James'e benzetilmişti.2016-17 sezonunu sakatlık nedeniyle kaçıran Simmons, ertesi sezon sahalara dönerek Yılın Çaylağı ödülünü kazandı ve kısa sürede Sixers'ın kilit isimlerinden biri haline geldi. 2018-2021 yılları arasında üç kez All-Star seçildi ve bu dönemde 16,0 sayı, 8,0 ribaund ve 7,6 asist ortalamaları yakalayarak %56,6 şut yüzdesiyle oynadı.Ancakher şey değişti. Atlanta Hawks'a karşı oynanan Doğu Konferansı yarı final serisinin yedinci maçında Simmons, pota altındaki bomboş bir turnikeyi pas vermeyi tercih ederek kaçırdı. Bu pozisyon, hem taraftarlar hem de takım arkadaşları tarafından sert eleştiriler aldı ve Simmons'ın özgüveninin azaldığının bir göstergesi olarak yorumlandı. Bu olay, oyuncunun takım ile olan ilişkisini tamamen kopardı ve Simmons 2021-22 sezonunu tamamen boykot ederek hiç forma giymedi.Brooklyn Nets formasıyla sahalara döndüğünde ise eski gücünden eser kalmamıştı. Nets'teki ilk sezonunda yalnızca 6,9 sayı, 6,3 ribaund ve 6,1 asist ortalamaları tutturdu. Sırt sakatlıkları ve mental sağlık sorunlarını performans düşüşünün nedeni olarak gösteren Simmons, yeniden formuna kavuşacağına dair sözler verse de son üç yılda belirgin bir gelişme gösteremedi.2024-25 sezonunda ise istatistikleri daha da düşerek sadece 2,9 sayı, 3,8 ribaund ve 3,1 asist ortalamalarına geriledi. Maç başına aldığı süre ise 16,4 dakikaya düştü ve bu, kariyerinin en düşük seviyesi oldu. Yaz döneminde serbest oyuncu olan Simmons'a, Knicks'in de aralarında bulunduğu iki takımın resmi teklif yaptığı bildirildi.