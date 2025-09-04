04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Simmons, iki kontrat teklifine rağmen "emekliliği düşünüyor"

New York Knicks'in de ilgilendiği Ben Simmons, kariyerine devam etmek yerine basketboldan tamamen uzaklaşmayı değerlendiriyor.

calendar 04 Eylül 2025 12:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Simmons, iki kontrat teklifine rağmen 'emekliliği düşünüyor'
New York Knicks'in de ilgilendiği Ben Simmons, kariyerine devam etmek yerine basketboldan tamamen uzaklaşmayı değerlendiriyor.

New York Post'tan Stefan Bondy'nin haberine göre, eski All-Star oyuncu Simmons, iki kontrat teklifine rağmen NBA'den emekli olmayı ciddi biçimde düşünüyor.

Bondy, "Ben Simmons, Knicks ve başka bir takımın ilgisini çekti ancak kendisi gelecek sezon NBA'de oynamaya devam etmek isteyip istemediği konusunda kararsız," ifadelerini kullandı.

Simmons'ın kariyeri, hem parlak hem de trajik bir hikaye olarak dikkat çekiyor. LSU'daki muhteşem ilk yılının ardından 2016 NBA Draftı'nda Philadelphia 76ers tarafından birinci sıradan seçilen Simmons, boyu, oyun kurma becerileri ve çok yönlü oyunuyla erken dönemde LeBron James'e benzetilmişti.


2016-17 sezonunu sakatlık nedeniyle kaçıran Simmons, ertesi sezon sahalara dönerek Yılın Çaylağı ödülünü kazandı ve kısa sürede Sixers'ın kilit isimlerinden biri haline geldi. 2018-2021 yılları arasında üç kez All-Star seçildi ve bu dönemde 16,0 sayı, 8,0 ribaund ve 7,6 asist ortalamaları yakalayarak %56,6 şut yüzdesiyle oynadı.

Ancak 2021 playofflarında her şey değişti. Atlanta Hawks'a karşı oynanan Doğu Konferansı yarı final serisinin yedinci maçında Simmons, pota altındaki bomboş bir turnikeyi pas vermeyi tercih ederek kaçırdı. Bu pozisyon, hem taraftarlar hem de takım arkadaşları tarafından sert eleştiriler aldı ve Simmons'ın özgüveninin azaldığının bir göstergesi olarak yorumlandı. Bu olay, oyuncunun takım ile olan ilişkisini tamamen kopardı ve Simmons 2021-22 sezonunu tamamen boykot ederek hiç forma giymedi.

Brooklyn Nets formasıyla sahalara döndüğünde ise eski gücünden eser kalmamıştı. Nets'teki ilk sezonunda yalnızca 6,9 sayı, 6,3 ribaund ve 6,1 asist ortalamaları tutturdu. Sırt sakatlıkları ve mental sağlık sorunlarını performans düşüşünün nedeni olarak gösteren Simmons, yeniden formuna kavuşacağına dair sözler verse de son üç yılda belirgin bir gelişme gösteremedi.

2024-25 sezonunda ise istatistikleri daha da düşerek sadece 2,9 sayı, 3,8 ribaund ve 3,1 asist ortalamalarına geriledi. Maç başına aldığı süre ise 16,4 dakikaya düştü ve bu, kariyerinin en düşük seviyesi oldu. Yaz döneminde serbest oyuncu olan Simmons'a, Knicks'in de aralarında bulunduğu iki takımın resmi teklif yaptığı bildirildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
