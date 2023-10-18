Brooklyn Nets forveti Ben Simmons, önceden ulaştığı All-Star tavanını aşmak için oldukça motive olduğunu söyledi.



'Esquire' dergisinin kapak sporcusu olan Simmons, yaptığı röportajda kariyeri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.



Nets oyuncusu, tekrar All-Star seçilme ve birkaç sezon önceki performansının da ötesine çıkma arzusunu şu şekilde dile getirdi:



"Bireysel olarak önceden bulunduğum noktaya geri dönmek istiyorum. All-Star olmak istiyorum. Hatta All-Star'dan da daha iyisi olmak istiyorum. Hedefim budur. Hiçbir zaman tatmin olmuş bir tutum sergilemem. 'Umuyorum birkaç All-Star oyu alabilirim' falan demem. Eğer böyle olacaksa, gidip balık tutarım daha iyi."



Simmons, kendisi ve Philadelphia 76ers için playoff felaketiyle sonuçlanan 2020-21'de 14,3 sayı, 7,2 ribaund ve 6,9 asist ortalamaları yakalamıştı.



27 yaşındaki oyuncu önceki sezon 6,9 sayı, 6,3 ribaund ve 6,1 asist ortalamalarına sahipti, ancak 2021-22 sezonundan sonra sadece 42 maçta forma giyebilmişti.



