Simeone: 'Yeteneklerimizden böyle yararlanıyoruz'

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone Chelsea'ye mağlup oldukları karşılaşma sonrası açıklamada bulundu.



Simeone karşılaşmayla ilgili yaptığı değerlendirmede maçta savunma futbolu oynadıkları eleştirisine ve ikinci maçta kazanacak oyunu oynayıp oynamayacaklarına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi.



"Herkes düşüncesini özgürce söyleyebilir. Biz sahip olduğumuz yeteneklerden böyle faydalanıyoruz. İkinci maça kadar çok maç oynayacağız. İşleri düzeltmek için çalışmak, çalışmak, çalışmak, çalışmak zorundayız. Turu geçmek için gereken skoru alacağımıza inanıyorum."



