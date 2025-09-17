NBA başkanı Adam Silver, NBA ve FIBA'nın ortaklaşa hayata geçirmeyi planladığı yeni Avrupa basketbol liginin 2027 ya da 2028 yılında başlayabileceğini, ancak kesin bir tarihin henüz belirlenmediğini açıkladı.Front Office Sports'un ev sahipliği yaptığı bir konferansta konuşan Silver, 2027 yılını "kesinlikle iddialı bir hedef" olarak nitelendirirken, bu ihtimali göz ardı etmediğini belirtti. Silver, mevcut Avrupa'daki arenaların başlangıçta kullanılabileceğini, zamanla daha modern bir altyapının kurulacağını ifade etti.Silver,dedi. Daha önceki açıklamalarında da ligin 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na yakın bir tarihte başlatılmasının mantıklı olabileceğini vurgulamıştı.Mart ayında NBA ve FIBA, yeni Avrupa ligi planlarını resmi olarak duyurarak yıllardır süren spekülasyonlara son vermişti. Geçtiğimiz ay büyük bir adım atıldı ve NBA, finansal strateji ve planlama konusunda JPMorgan Chase ve Raine Group ile iş birliği yaptı.Silver, kendisi ve NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum'un Avrupa'daki siyasi liderler, kulüpler, medya kuruluşları, potansiyel yatırımcılar ve diğer paydaşlarla olumlu görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Silver,ifadelerini kullandı.İlk planlara göre yeni ligde 16 takım yer alması öngörülüyor ancak bu sayı ilerleyen süreçte değişebilir. Real Madrid, Fenerbahçe İstanbul ve Barcelona gibi mevcut Avrupa basketbol devlerinin yanı sıra Manchester City ve Paris Saint-Germain gibi futbol kulüplerinin de projede yer alabileceği belirtiliyor.Hâlihazırda NBA'de forma giyen oyuncuların yaklaşık altıda biri Avrupalı. Bu isimler arasında Denver Nuggets'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic, Milwaukee Bucks'ın Yunan süperstarı Giannis Antetokounmpo, Los Angeles Lakers'ın Sloven yıldızı Luka Doncic ve San Antonio Spurs'un Fransız harikası Victor Wembanyama bulunuyor. Jokic ve Antetokounmpo, son yedi MVP ödülünün beşini kazanmış durumda.Silver,dedi.