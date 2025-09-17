17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Silver: "NBA ve FIBA'nın ortak Avrupa ligi 2027 veya 2028'de start alabilir"

NBA başkanı Adam Silver, NBA ve FIBA'nın ortaklaşa hayata geçirmeyi planladığı yeni Avrupa basketbol liginin 2027 ya da 2028 yılında başlayabileceğini, ancak kesin bir tarihin henüz belirlenmediğini açıkladı.

calendar 17 Eylül 2025 11:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Silver: 'NBA ve FIBA'nın ortak Avrupa ligi 2027 veya 2028'de start alabilir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA başkanı Adam Silver, NBA ve FIBA'nın ortaklaşa hayata geçirmeyi planladığı yeni Avrupa basketbol liginin 2027 ya da 2028 yılında başlayabileceğini, ancak kesin bir tarihin henüz belirlenmediğini açıkladı.

Front Office Sports'un ev sahipliği yaptığı bir konferansta konuşan Silver, 2027 yılını "kesinlikle iddialı bir hedef" olarak nitelendirirken, bu ihtimali göz ardı etmediğini belirtti. Silver, mevcut Avrupa'daki arenaların başlangıçta kullanılabileceğini, zamanla daha modern bir altyapının kurulacağını ifade etti.

Silver, "Bence 2028'den çok daha ileriye gitmek istemem. Bu tarz bir proje için fırsat tam olarak şimdi" dedi. Daha önceki açıklamalarında da ligin 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na yakın bir tarihte başlatılmasının mantıklı olabileceğini vurgulamıştı.


Mart ayında NBA ve FIBA, yeni Avrupa ligi planlarını resmi olarak duyurarak yıllardır süren spekülasyonlara son vermişti. Geçtiğimiz ay büyük bir adım atıldı ve NBA, finansal strateji ve planlama konusunda JPMorgan Chase ve Raine Group ile iş birliği yaptı.

Silver, kendisi ve NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum'un Avrupa'daki siyasi liderler, kulüpler, medya kuruluşları, potansiyel yatırımcılar ve diğer paydaşlarla olumlu görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Silver, "Bu proje için oldukça heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

İlk planlara göre yeni ligde 16 takım yer alması öngörülüyor ancak bu sayı ilerleyen süreçte değişebilir. Real Madrid, Fenerbahçe İstanbul ve Barcelona gibi mevcut Avrupa basketbol devlerinin yanı sıra Manchester City ve Paris Saint-Germain gibi futbol kulüplerinin de projede yer alabileceği belirtiliyor.

Hâlihazırda NBA'de forma giyen oyuncuların yaklaşık altıda biri Avrupalı. Bu isimler arasında Denver Nuggets'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic, Milwaukee Bucks'ın Yunan süperstarı Giannis Antetokounmpo, Los Angeles Lakers'ın Sloven yıldızı Luka Doncic ve San Antonio Spurs'un Fransız harikası Victor Wembanyama bulunuyor. Jokic ve Antetokounmpo, son yedi MVP ödülünün beşini kazanmış durumda.

Silver, "Basketbol şu anda muhtemelen dünyanın en hızlı büyüyen sporu. Avrupa'da da futbolun ardından ikinci sırada geliyor. Bu nedenle büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum" dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.