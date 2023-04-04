Siakam: "Playoffta bizi görmek istemezler!.."

Toronto Raptors yıldızı Pascal Siakam, Raptors'ın playoffları hedeflediğini ve "pek çok takımın onlarla karşılaşmayı eğlenceli bulmayacağını" düşündüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Siakam: 'Playoffta bizi görmek istemezler!..'
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04 Nisan 2023 14:24
Toronto Raptors yıldızı Pascal Siakam, Raptors'ın playoffları hedeflediğini ve "pek çok takımın onlarla karşılaşmayı eğlenceli bulmayacağını" düşündüğünü söyledi.

Siakam, takımının playoff yapma şansı konusundaki iyimserliğini dile getirirken, diğer takımların Toronto'ya karşı oynamak istemeyeceklerini belirtti:

"Her zaman söylerim, playofflara çıktığımızda gürültü yapabilecek bir takımız ve bence birçok takım bize karşı oynamayı eğlenceli bulmayacaktır."

Charlotte Hornets'e karşı aldıkları son 128-108'lik galibiyetle canlanan Raptors, Doğu'da 39-39'luk derecesiyle dokuzuncu sırada yer alıyor.

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