Shota: 'Onuachu, Haaland gibi'

Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetle bir anda ayağa kalkan Trabzonspor'da efsane isim ve eski teknik direktör Shota Arveladze, kendisi gibi golcü olan Paul Onuachu'yu yere göğe sığdıramadı.
İlk olarak sarı-lacivertlilerle yapılan maçı değerlendiren Gürcü teknik adam, Hakan Yoloğlu'nun youtube kanalına şunları söyledi:
"Trabzonspor çok net pozisyonlara girmedi ama sonuç olarak kazandı. Kazanmak önemliydi. Moral olarak önemli bir maçtı. Trabzonspor 90 dakika boyunca organizeydi. Kompakt bir görüntü vardı. Tadic ve Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularına fırsat vermediler."
Bordo-mavili ekibin 2.01'lik golcüsüyle ilgili de konuşan Shota Arveladze, "Fizik olarak Haaland'a karşı oynamak nasıl zorsa Onuachu da öyle. Arkasında kalınca topu göremiyorsun. Uzun toplarda çok etkili. Her takıma böyle santrfor lazım. Top kazanıyor, takımı çıkartıyor. Son vuruşları iyi. Biri sayılmayan 2 güzel gol attı. Onuahcu gibi santrforun varsa kanatlar da devreye girer, orta saha da devreye girer. Çok iyi transfer, Süper Lig'de kesinlikle iş yapabilecek bir kalitesi var. Çok daha fazla gol atacaktır" yorumunu yaptı.
"Fenerbahçe Başkanı çıkıp Trabzonspor'u tebrik ediyorsa ve hakemle ilgili konuşmuyorsa, demek ki Trabzonspor hak ederek kazanmış" ifadesini kullanan bordo-mavililerin eski teknik patronu, "Şunu da söylemek lazım, hakem hataları oldu. Hakemler bu tarz maçlarda bu kadar fazla hata yapmamalılar" diye konuştu.
İlk olarak sarı-lacivertlilerle yapılan maçı değerlendiren Gürcü teknik adam, Hakan Yoloğlu'nun youtube kanalına şunları söyledi:
"Trabzonspor çok net pozisyonlara girmedi ama sonuç olarak kazandı. Kazanmak önemliydi. Moral olarak önemli bir maçtı. Trabzonspor 90 dakika boyunca organizeydi. Kompakt bir görüntü vardı. Tadic ve Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularına fırsat vermediler."
Bordo-mavili ekibin 2.01'lik golcüsüyle ilgili de konuşan Shota Arveladze, "Fizik olarak Haaland'a karşı oynamak nasıl zorsa Onuachu da öyle. Arkasında kalınca topu göremiyorsun. Uzun toplarda çok etkili. Her takıma böyle santrfor lazım. Top kazanıyor, takımı çıkartıyor. Son vuruşları iyi. Biri sayılmayan 2 güzel gol attı. Onuahcu gibi santrforun varsa kanatlar da devreye girer, orta saha da devreye girer. Çok iyi transfer, Süper Lig'de kesinlikle iş yapabilecek bir kalitesi var. Çok daha fazla gol atacaktır" yorumunu yaptı.
"Fenerbahçe Başkanı çıkıp Trabzonspor'u tebrik ediyorsa ve hakemle ilgili konuşmuyorsa, demek ki Trabzonspor hak ederek kazanmış" ifadesini kullanan bordo-mavililerin eski teknik patronu, "Şunu da söylemek lazım, hakem hataları oldu. Hakemler bu tarz maçlarda bu kadar fazla hata yapmamalılar" diye konuştu.