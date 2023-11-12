Jonjo Shelvey'den sıra dışı gol! Kendi yarı sahasından topu ağlara gönderdi.pic.twitter.com/1LQRjDRjXu



— Sporxtv (@sporxtv) November 12, 2023

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Çaykur Rizespor, İstanbulspor karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstün tamamladı.



5. dakikada ev sahibi ekip, yeşil sahalarda ender görülen bir golle öne geçti. Kaleci Jensen'in önde olduğunu gören Shelvey, orta yuvarlağın kendi yara alanından aşırtma vuruş ile topu filelere gönderdi: 1-0



15. dakikada Saurbeck'in ceza yayı üzerine ara pası ile hareketlenen Mithat Pala'nın rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine girip yerden şutunda, kaleci Jensen yatarak topu çelmeyi başardı.



25. dakikada Emir Kaan Gültekin'in yerden paralel pasında, Ali Yaşar'ın ceza yayı dışında kontrol edip vuruşunda, meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı.



35. dakikada Olawoyin'in pasıyla buluşan Shelvey'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, iyi uzanan kaleci Jensen topu kornere çeldi.



Mücadelenin ilk yarısını, ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.



58. dakikada Sambissa'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktası üzerinde yükselen Muammer Sarıkaya'nın kafa vuruşu istediği gibi olmayınca, top üsten dışarı çıktı.



78. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Laurentino'nun ceza yayı üzerinden sert şutunda, top az farkla üsten auta çıktı.



85. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Olawoyin'in gelişine sol ayak içi vuruşunda, Ali Yaşar filelere gitmekte olan topa dokunarak kornere çeldi.



Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Sarper Barış Saka, Candaş Elbil, Emrah Ünal



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Shelvey, Olawoyin (Dk.89 Alikulov), Varesanovic, Sauerbeck (Dk.78 Laine), Minchev (Dk.78 Gaich)



İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan (Dk.44 Sambissa), Ali Yaşar (Dk.87 Kubilay köylü), Muammer Sarıkaya, Vorobjovas (Dk.67 Rroca), Sylvanus Deli, Ndao, Mendy (Dk.67 Laurentino), Emir Kaan Gültekin (Dk.67 Trore)



Gol: Dk.5 Shelvey (Çaykur Rizespor)



Sarı Kart: Dk.62 Shelvey (Çaykur Rizespor)





Trendyol Süper Lig'de İlhan Palut'un yönetimindeki Çaykur Rizespor ile Hakan Yakın'ın ekibi İstanbulspor karşı karşıya geldi.Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Rizespor 1-0 kazanırken galibiyet golü 5. dakikada Jonjo Shelvey'den geldi.Jonjo Shelvey'nin kendi yarı alanından attığı gol maça damgasını vuran an olarak kayıtlara geçti. İşte Jonjo Shelvey'nin İstanbulspor'a attığı gol;Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 17'ye yükseltirken, İstanbulspor 5 puan ile ligin son sırasında kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Antalyaspor'a konuk olurken, İstanbulspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.Ligin son sırasına demir atan İstanbulspor, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul ekibinin bu sezonki tek galibiyeti Ankaragücü'ne karşı geldi.Süper Lig'e yaptığı iyi başlangıçla dikkat çeken Çaykur Rizespor, son 3 maçta aldığı yenilgiler sonucu orta sıralara gerilemişti. Rize ekibi, bu maçta elde ettiği galibiyetle mağlubiyet serisini noktalamış oldu.