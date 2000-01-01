Shaq, uydurma hikayesi yüzünden Robinson'dan özür diledi!

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, San Antonio Spurs efsanesi David Robinson'dan, sahte bir hikaye uydurduğu için özür diledi.



NBA kısa süre önce, 90'lı yılların popüler programı "NBA Inside Stuff"ın tek bölümlük bir yeni versiyonunu yayınladı.



Yeniden bir araya gelme bölümünde, 90'lı yılların en eğlenceli süperstarları, çok keyifli online sohbet yaptılar. Şovun en dikkat çeken anlarından biri, Shaq'ın Robinson ile ilgili eskiden başlattığı bir söylenti için özür dilediği andı.



Shaq, yıllar öncesinde kendisini motive etmek için, Robinson'ın kendisine 13 yaşında küçük bir çocukken imza vermediğine dair bir hikaye uydurmuştu ve toplu görüşmede konuya şu şekilde açıklık getirdi:



"David, San Antonio'ya geldiğinde tüm spot ışığını üstümden çekmişti. Bu yüzden ondan nefret etmiştim. İlk birkaç yıl beni resmen öldürüyordu, o yüzden bir dedikodu uydurup kendimi kızdırmam gerekiyordu. Sahanın bir ucundan diğerine resmen depar atıyordu, 'Yavaşlasana' diyordum. O yüzden, çocukken bana imza vermediğine dayalı kafamda bir senaryo kurmuştum."



Konuşmada bulunan Robinson, olayla ilgili şu anısını anlattı:



"Olimpiyat takımında beraberken, uçakta beraber oturuyorduk ve 'Shaq, bu çocukken imza vermemişim muhabbeti nedir?' diye sormuştum. 'Kusura bakma, onu uydurmuştum' demişti."



