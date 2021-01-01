Shaq'ın Giannis'e güveni tam!: "Doğu'yu domine edecek!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Milwaukee Bucks ekibinin Doğu Konferansı'nda Brooklyn Nets'in en büyük rakibi olacağını söyledi.



ESPN'in 'First Take' programında yaptığı bir röportaj sırasında Shaq, Stephen A. Smith'in "Nets'i Doğu'da en çok zorlayacak takım hangisi?" sorusuna Bucks şeklinde yanıt verdi.



Shaq ayrıca, 'Süperman' unvanı için halefi olarak adlandırdığı son Finaller MVP'si Giannis Antetokounmpo'nun, Doğu'yu domine edeceğini belirtti:



"Bucks tabii ki. Şampiyon olan takım. Sana şunu diyeyim, şampiyona saygısızlık etme... O bu başarıya doğru ve saygın bir şekilde ulaştı. Onlar yenilene kadar Giannis'e saygım sonsuz olacak. 'Yeni Süpermen', Doğu'da bir problem olacak."



