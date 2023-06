NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Boston Celtics'in yıldız oyuncuları Jayson Tatum ve Jaylen Brown'ı artık ayırması gerektiğini söyledi.



Tatum ve Brown'ın takımdaki geleceği, bir başka playoff başarısızlığının ardından birçok spekülasyona konu oldu ve O'Neal, The Big Three Podcast'te konuşarak Celtics'in şampiyonluk için rekabet etmek istiyorsa ikiliyi ayırması gerektiğini açıkladı:



"İki adamı da severim ve vereceğim cevabın yanlış anlaşılmasını istemem, fakat her işin özü para kazanmaya dayanır. Maaş sınırlarının ne olduğunu bilmiyorum ama belli ki limiti aşacaklar ama etraflarına oyuncu alabilecek durumda değiller. Birkaç şutöre, kendini veren oyuncuya ve bir başka veterana ihtiyaçları olacak ve hepsinin bir arada iş görebileceği bir sistem yaratmaları gerekecek."



Brown bu yaz döneminde sözleşmesini beş yıllığı 295 milyon dolarlık bir 'supermax' kontratı ile uzatmaya hak kazanırken, Tatum'ın ise beş yıllığı 318 milyon dolarlık uzatmasını imzalamak için 2024'e kadar beklemesi gerekecek.



SHAQ'IN İSTEDİĞİ OYUNCU TİPLERİ



Shaq, bu koşullar altında Celtics'in Brown'ı takas ederek şampiyonluk fırsatını en üst düzeye çıkarabilecek birkaç parça almasının daha mantıklı olacağına inandığını belirtti:



"Takımımda beş tane yıldız istemem. Her gece güvenebileceğim bir adam, liderlik edecek bir başka adam ve üç tane de varını yoğunu verecek adam isterim. Üç tane de normal oyuncu.



Bu oyuncuların alanlarında uzman olmalarını tercih ederim: biri şutör olacak, biri ribaundcu olacak, diğeri de savaşçı olacak.



İş açısından bakarsak bu yıldızlardan birini yollayıp, istediğim parçaları almak için kullanırdım. Tatum bence takımın bir numarası olduğundan, Brown tipi bir başka oyuncu getirmek için Brown'ı kullanır ve yoluma bakardım."



Golden State Warriors'a karşı 2022'de NBA şampiyonluğunu kazanamayan Celtics, bu sezonun da adaylarından biri olmuş fakat Doğu Konferansı Finallerinde Miami Heat'e elenmişti.





