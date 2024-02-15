UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Shakhtar Donetsk ile Marsilya karşı karşıya geldi. Hamburg'ta oynanan maç 2-2 sona erdi.



Marsilya Pierre-Emerick Aubameyang ile 64'te 1-0 öne geçti. Shakhtar Donetsk bu gole 68'de Mykola Matviyenko ile cevap verdi. Marsilya, 90'da bu kez Iliman Ndiaye ile öne geçti. Pes etmeyen Shakhtar Donetsk bir kez daha eşitliği buldu ve 90+3'te sahneye Eguinaldo çıktı.



İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 22 Şubat'ta Fransa'da oynanacak.



