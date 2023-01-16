Shakhtar Donetsk'ten transfer bağışı: 25 milyon dolar

Mykhaylo Mudryk'i Chelsea'ye gönderen ve bu transferden kasasına toplamda 100 milyon euro koyan Shakhtar Donetsk, Ukrayna'ya önemli bir bağışta bulunuyor.



Ukrayna ekibinin başkanı Rinat Akhmetov, Mudryk transferinden gelecek paranın 25 milyon dolar'ının Rusya ile savaşan Ukrayna askerlerine bağışlanacağını duyurdu.



Akhmetov, "Mariupol şehrinin savunucularına ve askerlerin ailelerine yardım etmek için bu projeye başlamaya karar verdim. Onlar sayesinde, savaşın ilk aylarında düşmanı durdurduk. Fedakarlıkları ve cesaretleri sayesinde bugün hepimiz Ukrayna'nın zaferini hissediyoruz" dedi.



Ukrayna ekinin başkanı ayrıca, "Bugün askerlerimize, savunucularımıza ve ailelerine yardım etmek için 25 milyon dolar taahhüt ediyorum. Para, tıbbı tedavi ve psikolojik desteğin sağlanmasından özel taleplerin karşılanmasına kadar her türlü ihtiyacı gidermek için kullanılacak" diye konuştu.





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