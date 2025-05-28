Oklahoma City Thunder süperstarı Shai Gilgeous-Alexander, kendisine yöneltilen "serbest atış taciri" etiketini önemsemediğini ve bunu bir iltifat olarak gördüğünü söyledi.



Batı Konferansı final serisinin 4. maçından sonra konuşan Gilgeous-Alexander, ESPN'e yaptığı açıklamada, "Bu etiketi umursamıyorum. Hiçbir zaman da umursamadım. Geçmiş sezonlarda daha fazla serbest atış kullandığım zamanlar oldu. Bu yıl takım olarak daha göz önündeyiz, bu yüzden insanlar daha çok dikkat ediyor. Ama bunu bir iltifat olarak görüyorum," dedi.



Pazartesi gecesi oynanan karşılaşmada tribünler kendisine bu yakıştırmayı yaparken, ESPN yayıncısı Doris Burke de bu ifadeyi yayında kullandı. Ancak bu yorumlar yıldız oyuncunun performansını etkilemedi: Gilgeous-Alexander, Timberwolves karşısında 40 sayı ve 10 asistle oynadı. Serbest atış çizgisinden 12/14 isabetle oynarken, diğer hiçbir oyuncu yedi atıştan fazlasını kullanamadı.



"Rakip taraftarlar, takımımın lideri olduğum için beni oyundan düşürmek adına ellerinden geleni yapacaklardır. Bu onların görevi. İç saha avantajını, taraftar gücünü ve atmosferi onlar yaratıyor. Timberwolves'un kazanmasını istiyorlar, Thunder'ın değil. Bu yüzden başka bir beklentim olamaz," dedi.



Yeni seçilen normal sezon MVP'si Gilgeous-Alexander, son üç sezonda da NBA'de en fazla serbest atış kullanan oyuncu oldu. Bu sezon 601 serbest atış isabeti bulurken, kariyer zirvesini 2022-23 sezonundaki 669 isabetle yakaladı. Aktif oyuncular arasında bu alandaki rekor ise 2009-10 sezonunda 756 serbest atış isabetiyle Kevin Durant'e ait.



Thunder, Çarşamba gecesi Timberwolves'a karşı alacağı bir galibiyetle NBA Finalleri'ne yükselmeyi garantileyebilir.



