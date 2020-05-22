PSG ŞAMPİYON, İKİ KULÜP DÜŞTÜ

Fransız mahkemeleri, koronavirüs pandemisi nedeniyle Fransa Futbol Federasyonu tarafından sona erdirilen Ligue 1'in sonucuna itiraz eden Lyon, Amiens ve Toulouse'un uygulamayı durdurma kararını reddetti. Ligin sonucu, mahkemeler tarafından tescil edildi.Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, mahkeme sonrası yaptığı açıklamada, "Biz ligin bu şartlarda iptal edilmesi ve sonucun açıklanması şekline itiraz ettik. Federasyon, mahkemenin kararı nedeniyle çok mutlu oldu ve bu tavırları bizi şaşırttı. Bu karar, spor ruhuna aykırı." ifadelerini kullandı.Ligden düşürülen Amiens kulübü başkanı Bernard Joanin, "Kulüp olarak yargının verdiği bu haksız karar karşısında adalet arayışında daha kararlıdır. Bu nedenle, federasyonun Ligue 1 ile ilgili aldığı kararın durdurulması için Danıştay'a gitmeye karar verdik. Tüm kulüp, partnerleri ve taraftarları olarak hakkımız olanı almak için vazgeçmeyeceğiz." dedi.Fransa Futbol Federasyonu, 30 Nisan'da sezonları iptal ettiğini açıklamıştı.Kararın detaylarında 12 puan farkla lider olan Paris Saint-Germain şampiyon edilirken son iki sırada yer alan Toulouse ve Amiens küme düşürülmüştü.