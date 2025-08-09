Sezonun ilk kırmızı kartı kaleci Burak'a

Gaziantep FK kalecisi Burak Bozan, yeni sezonun kırmızı kart gören ilk oyuncusu oldu.
Maçın 63. dakikasında gelişen Galatasaray atağında kalesini terk eden kaleci Burak, ceza yayı içinde Barış Alper Yılmaz'dan önce müdahale ederek topu kaptı. Pozisyonda hakem Ali Şansalan devam kararı verdi.
VAR'daki Sarper Barış Saka, Burak Bozan'ın ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Şansalan'ı monitöre çağırdı. Ali Şansalan, incelemenin ardından Burak'ı doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.