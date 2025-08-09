10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-342'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-040'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-041'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
3-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Sezonun ilk kırmızı kartı kaleci Burak'a

Gaziantep FK kalecisi Burak Bozan, Galatasaray maçında ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü ve sezonun ilk atılan oyuncusu oldu.

calendar 09 Ağustos 2025 00:02
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Sezonun ilk kırmızı kartı kaleci Burak'a
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Gaziantep FK kalecisi Burak Bozan, yeni sezonun kırmızı kart gören ilk oyuncusu oldu.

Maçın 63. dakikasında gelişen Galatasaray atağında kalesini terk eden kaleci Burak, ceza yayı içinde Barış Alper Yılmaz'dan önce müdahale ederek topu kaptı. Pozisyonda hakem Ali Şansalan devam kararı verdi.

VAR'daki Sarper Barış Saka, Burak Bozan'ın ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Şansalan'ı monitöre çağırdı. Ali Şansalan, incelemenin ardından Burak'ı doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.