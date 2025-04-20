Sevilla, sahasında Alaves ile yenişemedi

İspanya La Liga'nın 32. hafta maçında Sevilla, sahasında Alaves ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sevilla, sahasında Alaves ile yenişemedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Nisan 2025 21:32
İspanya La Liga'nın 32. hafta maçında Sevilla, Alaves'i konuk etti.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Sevilla'nın golünü 12. dakikada Gerard Peque kaydetti. Alaves'e beraberliği getiren golü ise dakika 45+2'de Kike attı.

Beraberliğin ardından Sevilla ligde üst üste 5 maçtır galbiyet alamadı. (4M 1B)

Bu sonucun ardından Sevilla, puanını 37'ye yükseltti. Alaves ise puanını 31 yaptı.

İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Sevilla, Osasuna deplasmanına gidecek. Alaves, Real Sociedad'ı konuk edecek.
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery