Sevilla, sahasında Alaves ile yenişemedi

İspanya La Liga'nın 32. hafta maçında Sevilla, Alaves'i konuk etti.



Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Sevilla'nın golünü 12. dakikada Gerard Peque kaydetti. Alaves'e beraberliği getiren golü ise dakika 45+2'de Kike attı.



Beraberliğin ardından Sevilla ligde üst üste 5 maçtır galbiyet alamadı. (4M 1B)



Bu sonucun ardından Sevilla, puanını 37'ye yükseltti. Alaves ise puanını 31 yaptı.



İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Sevilla, Osasuna deplasmanına gidecek. Alaves, Real Sociedad'ı konuk edecek.