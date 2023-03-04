Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin, Son 16 Turu'ndaki rakibi Sevilla, İspanya Ligi La Liga'da bu gece zorlu bir mücadeleye çıkacak. Sakatlık sorunlarıyla boğuşan ve La Liga'da en son evinde Osasuna'ya 3-2 kaybeden Kırmızı-Beyazlılar, Atletico Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.



Düşme hattının sadece 2 puan üzerinde yer alan Sevilla için bu karşılaşmadan puan almak son derece önemli. Saat 23.00'te başlayacak mücadele, S Sport'tan canlı olarak ekranlara gelecek.







