Sevilla'nın rakibi Atletico Madrid

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Sevilla, İspanya Ligi La Liga'da bu gece zorlu bir maça çıkacak.

, Fotoğraf; EPA
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Sevilla'nın rakibi Atletico Madrid
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04 Mart 2023 10:24
Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin, Son 16 Turu'ndaki rakibi Sevilla, İspanya Ligi La Liga'da bu gece zorlu bir mücadeleye çıkacak. Sakatlık sorunlarıyla boğuşan ve La Liga'da en son evinde Osasuna'ya 3-2 kaybeden Kırmızı-Beyazlılar, Atletico Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.

Düşme hattının sadece 2 puan üzerinde yer alan Sevilla için bu karşılaşmadan puan almak son derece önemli. Saat 23.00'te başlayacak mücadele, S Sport'tan canlı olarak ekranlara gelecek. 

 

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