Sertaç Şanlı: 'Münih, Ataşehir gibi olacak'

Takımın yüksek formuna değinen Sertaç Şanlı, "Takım olarak iyi bir haftayı geride bıraktık. Çift maç haftasından ve ligde de derbiden galibiyetle ayrıldık. Şimdi EuroLeague'de zorlu bir görevimiz var. Bayern Münih iyi ve etkili bir takım. Fiziksel olarak artılarını özellikle ribaundlara çok iyi yansıtıyorlar ve bu alanda EuroLeague'nin en iyi ekiplerinden biri karşımızda olacak." dedi.



"MÜNİH, ATAŞEHİR GİBİ OLUR"





Münih'te taraftarımızın bizi Ataşehir'deki gibi destekleyeceğini biliyoruz ve bunun da avantajını kullanmaya çalışacağız. Sert ve keyifli bir mücadele olacağına inanıyorum. Kazanmak ve bu sezon EuroLeague'deki ilk deplasman galibiyetimizi almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.







ifadelerini kullandı.

THY EuroLeague'in 5. haftasında deplasmandaile karşılaşacak olanyıldız oyunculardanaçıklamalarda bulundu.Münih deplasmanında Fenerbahçeli taraftarların yoğunlukta olacağını söyleyen Sertaç Şanlı,