19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-0
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
0-0DA
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
1-0DA
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Serikspor, Bandırmaspor engelini aştı

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Serikspor, Bandırmaspor'u Berkovskiy'nin 40. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

calendar 19 Eylül 2025 16:53 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2025 17:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Serikspor, Bandırmaspor engelini aştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 
Trendyol 1. Lig'in 6. hafta maçında Serik Spor, Bandırmaspor'u konuk etti.

Aktepe Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi Serik Spor, 1-0'lık skorla kazandı.

Serik Spor'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Iliya Berkovskiy kaydetti.

Bu sonucun ardından Serik Spor, puanını 10 yaptı. Bandırmaspor, 8 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in bir sonraki maçında Serik Spor, Çorum FK deplasmanına gidecek. Bandırmaspor, Manisa FK'yi konuk edecek.
Stat: Aktepe

Hakemler: Emre Kargın, Ferhat Çalar, Tuncay Ercan

Serikspor: İbrahim Demir, Martynov, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan (Dk. 73 Selim Dilli), Mesut Can Tunalı, Burak Asan, Serkan Emrecan Terzi, Kerem Şen (Dk. 61 Erhan Çelenk), Silva (Dk. 15 Amaral) (Dk. 73 Gökhan Altıparmak), Berkovskiy


Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Dk. 64 Enes Aydın), Tolga Kalender (Dk. 64 Hountondji), Atınç Nukan, Mucahit Albayrak, Mulumba, Hikmet Çiftçi (Dk. 81 Cem Türkmen), Ndongala (Dk. 46 Samake), Bacuna, Topalli (Dk. 65 Emirhan Acar), Tanque

Gol: Dk. 40 Berkovskiy (Serikspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Batuhan İşçiler (Serikspor), Dk. 57 Rahmetullah Berişbek, Dk. 79 Tanque (Bandırmaspor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.