Serikspor, Bandırmaspor engelini aştı

Aktepe Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi Serik Spor, 1-0'lık skorla kazandı.
Serik Spor'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Iliya Berkovskiy kaydetti.
Bu sonucun ardından Serik Spor, puanını 10 yaptı. Bandırmaspor, 8 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki maçında Serik Spor, Çorum FK deplasmanına gidecek. Bandırmaspor, Manisa FK'yi konuk edecek.
Stat: Aktepe
Hakemler: Emre Kargın, Ferhat Çalar, Tuncay Ercan
Serikspor: İbrahim Demir, Martynov, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan (Dk. 73 Selim Dilli), Mesut Can Tunalı, Burak Asan, Serkan Emrecan Terzi, Kerem Şen (Dk. 61 Erhan Çelenk), Silva (Dk. 15 Amaral) (Dk. 73 Gökhan Altıparmak), Berkovskiy
Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Dk. 64 Enes Aydın), Tolga Kalender (Dk. 64 Hountondji), Atınç Nukan, Mucahit Albayrak, Mulumba, Hikmet Çiftçi (Dk. 81 Cem Türkmen), Ndongala (Dk. 46 Samake), Bacuna, Topalli (Dk. 65 Emirhan Acar), Tanque
Gol: Dk. 40 Berkovskiy (Serikspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Batuhan İşçiler (Serikspor), Dk. 57 Rahmetullah Berişbek, Dk. 79 Tanque (Bandırmaspor)
