Sergio Oliveira için sürpriz teklif!

Suudi Arabistan ekipleri, Galatasaray'dan Sergio Oliveira'ya transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Sergio Oliveira için sürpriz teklif!
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09 Haziran 2023 10:47
Son güncelleme 09 Haziran 2023 10:48
Galatasaray, 8 numaralı pozisyon için Youri Tielemans'la görüşürken, formasını kaybetmek üzere olan Sergio Oliveira'ya da transfer teklifleri gelmeye başladı.

Son dönemde kesenin ağzını ardına kadar açan ve dünya futbolunun devlerini fahiş fiyatlarla kadrosuna katan Suudi kulüpleri, Aslan'ın Portekizli yıldızı Oliveira'ya da transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın geçen sezon başında Porto'dan kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 34 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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