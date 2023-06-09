Sergio Oliveira için sürpriz teklif!

Galatasaray, 8 numaralı pozisyon için Youri Tielemans'la görüşürken, formasını kaybetmek üzere olan Sergio Oliveira'ya da transfer teklifleri gelmeye başladı.



Son dönemde kesenin ağzını ardına kadar açan ve dünya futbolunun devlerini fahiş fiyatlarla kadrosuna katan Suudi kulüpleri, Aslan'ın Portekizli yıldızı Oliveira'ya da transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor.



Galatasaray'ın geçen sezon başında Porto'dan kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 34 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.





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