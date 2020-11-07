Sergen Yalçın: 'Welinton'un değeri çıkınca anlaşıldı'

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Welinton'un sezon başından beri eleştirilmesinin yersiz olduğunun yokluğunda sonra anlaşıldığını söyledi.



Sergen Yalçın Welinton'un oynarken eleştirilmesine anlam veremediğini ve Gaziantep karşısında oyundan çıktıktan sonra gerçeğin ortaya çıktığını söyledi. "Sürekli diyorlar ya Welinton oynamaz, nereden geldi..." diyerek sözlerine başlayan Sergen Yalçın, "Welinton sakatlandıktan sonra gördük durumu. Fazla konuşmamak lazım bilmeden. Welinton'un oyundan çıkması maalesef, yediğimiz gollerde bireysel hatalar yapmamıza yol açtı."



"MONTERO, VIDA VE ERSİN'DEN İNANILMAZ HATALAR"



"Montero, Vida ve Ersin inanılmaz hatalar yaptı. Kırmızı kartı bilmiyorum. Topa Ersin vuruyor, çok eminler hakemler. Bütün maçları böyle takip etsinler hakem arkadaşlar. Bazı maçlarda böyle olmuyor maalesef. Bunların arkasına sığınacak değilim. Biz kötü oynadık."



